Tahir Elçi'ye yapılan saldırıda şehit olan polis memuru mezarı başında anıldı

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü silahlı çatışmada şehit olan Kahramanmaraşlı polis memuru Ahmet Çiftaslan, şehadetinin 6. yılında mezarı başında anıldı. Şehidin annesi Süheyla Çiftaslan, "Bir gün ben de bayrağa sarılır gelirim anam demişti oğlum. Korkmadı, yılmadı ve kendini feda etti" diyerek gözyaşı döktü.

Polis memuru Ahmet Çiftaslan için Kahramanmaraş'taki Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği'nde düzenlenen anma etkinliğinde, Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu. Mevlid programına İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya, şehit ve gazi derneği üyeleri, polis memurları ve şehidin ailesi katıldı. Eşinin acısının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu söyleyen şehidin eşi Dilek Çiftaslan, "Hala ilk günkü gibi acılar taze ve aynı duyguyu yaşıyoruz. Biz o günde kaldık ve o günden sonra acılar hala taze. Biz 28 Kasım 2015 tarihinde kaldık. Evlatlarım büyüdü, okuyorlar. Tek amacım eşimin emanetlerine sahip çıkmak ve çocuklarımı büyütmek. Bizi yıkamayacaklar, yıkılmadık da. Hiç kimse sevinmesin. Çok şükür devlet büyüklerimiz ve ailemiz yanımızda. Devletimiz var oldukça bizler de var olacağız" dedi.

Oğlunun şehadeti sonrası aradan geçen 6 yılın hızlıca geçtiğini gözyaşları içinde anlatan anne Süheyla Çiftaslan ise, "Vatanımız sağ olsun, bayrağımız sağ olsun, ezanlarımız dinmesin, yavrum da rahmet içinde yatsın uyusun. 6 yıl oldu dile kolay. Allah onları 'Kahhar' ismiyle kahreylesin inşallah. Allah'ım askerimizi, polisimizi, vatanımızı korusun inşallah. Oğlum, 'Bir gün ben de bayrağa sarılır gelirim anam' demişti. Korkmadı, yılmadı ve kendini feda etti. Ne mutlu bana ki böyle bir evlat büyütmüşüm" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ