Taha Akyol kimdir? Nerelidir, kaç yaşındadır? Taha Akyol'un mesleği nedir?
Türk gazeteci ve yazar olan Taha Akyol yaptığı açıklamalar ve yorumlarıyla dikkat çeken bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Taha Akyol kimdir? Taha Akyol nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Taha Akyol hayatı, biyografisi ve eserleri nelerdir?
Taha Akyol kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk gazeteci ve yazar olan Taha Akyol kimdir? Nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Taha Akyol hayatı, biyografisi ve eserleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...
TAHA AKYOL KİMDİR?
Taha Akyol (d. 10 Ekim 1946; Yozgat), Türk gazeteci ve yazardır. 10 Ekim 1946 tarihinde Yozgat'ta doğdu. Babası Mustafa, annesi Fatma Akyol'dur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Yozgat'ta tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Gazetecilik mesleğine 1977 yılında "Hergün" gazetesinde başladı.
Yankı dergisinde, Tercüman, Meydan ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. 80'li yılların ortalarından itibaren milliyetçi çizgiden uzaklaşarak muhafazakâr-liberalizme yöneldi. Siyasi ve iktisadi olarak kendisi tam bir klasik liberal iken, kültür ve dış politika alanında sağ-kanat yaklaşımı benimsemektedir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi olan Akyol, CNN Türk program yapımcısı ve Hürriyet gazetesinde yazar olarak çalışmıştır. Demirören Holding'in Hürriyet gazetesini satın almasından kısa bir süre sonra buradaki görevinden ayrıldı. Akyol, Karar gazetesinde köşe yazılarına devam etmektedir.
Taha Akyol, evli ve iki çocuk babasıdır. Gazeteci ve yazar Mustafa Akyol'un babasıdır.
ESERLERİ
- Atatürk'ün İhtilal Hukuku/ 2012
- Demokrasiden Darbeye Babam Adnan Menderes/ 2011
- Ortak Acı 1915 Türkler ve Ermeniler/ 2009
- Ama Hangi Atatürk/ Ocak 2008/ 3. baskı Mart 2008
- Medine'den Lozan'a/ Kasım 2004
- Kitaplar Arasında/ Haziran 2002/ 2. baskı Aralık 2005
- Hariciler ve Hizbullah, İslam Toplumlarında Terörün Kökleri/ Mart 2000/ 3. baskı Nisan 2000
- Mezhep ve Devlet, Osmanlı'da ve İran'da/ Ocak 1999/ 7. baskı Kasım 2006
- Hayat Yolunda, Gençler İçin Anılar ve Öneriler/ Kasım 1997/ 8. baskı Ekim 2007
- Bilim ve Yanılgı/ 1997/ 5. baskı Aralık 2005
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- Haricîlik ve Şia
- Hayat Yolunda
- Lenin'siz Komünizm
- Politikada Şiddet
- Sovyet Rus Stratejisi ve Türkiye (2 cilt)
- Tarihten Geleceğe
- Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi'ne
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- Prof. Dr. Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi Yılın Gazetecisi Ödülü (2007)
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