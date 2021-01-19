Taha Akyol kimdir? Nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

Türk gazeteci ve yazar olan Taha Akyol kimdir? Nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Taha Akyol hayatı, biyografisi ve eserleri nelerdir?

Türk gazeteci ve yazar olan Taha Akyol kimdir? Nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Taha Akyol hayatı, biyografisi ve eserleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

TAHA AKYOL KİMDİR?

Taha Akyol, (d. 1946, Yozgat) Türk gazeteci ve yazar.

1946 yılında Yozgat'ta doğdu. Babası Mustafa, annesi Fatma Akyol'dur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Gazetecilik mesleğine 1977 yılında "Hergün" gazetesinde başladı.

Yankı dergisinde, Tercüman, Meydan ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. 80'li yılların ortalarından itibaren milliyetçi çizgiden uzaklaşarak muhafazakâr-liberalizme yöneldi. Siyasi ve iktisadi olarak kendisi tam bir klasik liberal iken, kültür ve dış politika alanında sağ-kanat yaklaşımı benimsemektedir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi olan Akyol, CNN Türk program yapımcısı ve Hürriyet gazetesinde yazar olarak çalışmıştır. Demirören Holding'in Hürriyet gazetesini satın almasından kısa bir süre sonra buradaki görevinden ayrıldı. Akyol, Karar gazetesinde köşe yazılarına devam etmektedir.

Taha Akyol, evli ve iki çocuk babasıdır. Gazeteci ve yazar Mustafa Akyol'un babasıdır.

ESERLERİ

Atatürk'ün İhtilal Hukuku/ 2012

Demokrasiden Darbeye Babam Adnan Menderes/ 2011

Ortak Acı 1915 Türkler ve Ermeniler/ 2009

Ama Hangi Atatürk/ Ocak 2008/ 3. baskı Mart 2008

Medine'den Lozan'a/ Kasım 2004

Kitaplar Arasında/ Haziran 2002/ 2. baskı Aralık 2005

Hariciler ve Hizbullah, İslam Toplumlarında Terörün Kökleri/ Mart 2000/ 3. baskı Nisan 2000

Mezhep ve Devlet, Osmanlı'da ve İran'da/ Ocak 1999/ 7. baskı Kasım 2006

Hayat Yolunda, Gençler İçin Anılar ve Öneriler/ Kasım 1997/ 8. baskı Ekim 2007

Bilim ve Yanılgı/ 1997/ 5. baskı Aralık 2005

1980'lerde Türkiye

Azerbaycan, Sovyetler ve Ötesi

Bilim ve Yanılgı

Haricîlik ve Şia

Hayat Yolunda

Lenin'siz Komünizm

Politikada Şiddet

Sovyet Rus Stratejisi ve Türkiye (2 cilt)

Tarihten Geleceğe

Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi'ne

Ödülleri

Prof. Dr. Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi Yılın Gazetecisi Ödülü (2007)