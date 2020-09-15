Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı
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Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tacize uğradığını söyleyen bir kadın, kendisini taciz eden adamı iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı
15.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:06

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rıfat Arın Sokak'ta meydana gelen olayda, bir otelin önünde tacize uğradığını iddia eden Z.S. (29), masanın üstünde bulunan bıçakla S.Y'yi iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

FİRARİ ZANLI POLİSE TESLİM OLDU

Karnından yaralanan S.Y, kanlar içinde yakınlarda bulunan bir restorana sığındı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden firar eden Z.S. polis ekiplerine teslim oldu. Bıçakla yaralanan S.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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