Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum (3) - Haberler
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Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum (3)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Haberler | Güncel
Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum (3)

TACİZE UĞRAYAN KIZIN ANNESİ DHA'YA KONUŞTUAnkara'da, Haydarcan Kılıçdoğan'ın korumaya çalıştığı iki kızdan biri olan D.G.'nin annesi Y.G., telefonda DHA muhabirine konuştu.

ANKARA (DHA) - TACİZE UĞRAYAN KIZIN ANNESİ Dha'YA KONUŞTU

Ankara'da, Haydarcan Kılıçdoğan'ın korumaya çalıştığı iki kızdan biri olan D.G.'nin annesi Y.G., telefonda DHA muhabirine konuştu. Y.G., kızının arkadaşıyla parkta oturduğu sırada yanlarına gelen iki kişinin rahatsız ettiğini söyleyerek, "Çocuklarımız kendilerini rahatsız eden kişilerden uzaklaşmasını istiyor. Bu sırada yanlarından geçen Haydarcan'dan yardım istiyor. Haydarcan da 'tamam kardeşim' diyerek saldırganların yanlarına gidiyor. Bu sırada saldırganların ellerindeki bıçağı görüyor. Kendilerini uyarırken bıçaklı saldırıya uğruyor. Haydarcan kızlarımızı korurken canından oldu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Her zaman Haydarcan'ın ailesinin yanındayız. Böyle olayların artık son bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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