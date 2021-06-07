Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evde alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti. Kadının çığlıkları üzerine evden çıkan şüpheli yoldan geçen bir araçla evden uzaklaştı. Kaçan şüpheliyi kovalayan kadının kocası ve arkadaşı durdurdukları araca taş ve sopalarla zarar verdi.

Ereğli Kavaklık Mahallesi'nde meydana gelen iğrenç olayda; Y.D. ve G.İ., arkadaşları O.D.'nin evinde buluşarak birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra O.D.'nin ismi öğrenilemeyen eşi, G.İ.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia ederek evde çığlık attı.

ŞÜPHELİNIN KAÇTIĞI ARACA SALDIRDILAR

Tepkiler üzerine evden kaçan G.İ., yoldan geçen bir araca "Beni kovalıyorlar ağabey. Kurtar beni" diyerek bindi. O.D. ve Y.D., kendi araçlarıyla takip ettikleri otomobili durdurdu. G.İ., yaşanan tartışma sırasında araçtan inerek yaya olarak kaçtı. O.D. ve Y.D. ise taş ve sopalarla araca zarar vererek camlarını kırdı.

ZARAR VERİLEN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sesler üzerine dışarı çıkan mahalleli ise polise haber verdi. O.D. ve Y.D. ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, G.İ., Y.D. ve O.D.'yi yakalayarak polis merkezine götürdü. Otomobil sürücüsü E.A. ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe