Tacikistan'da İmamali Rahman 5. kez cumhurbaşkanı seçildi

Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı İmamali Rahman oyların yüzde 90.52'sini alarak yeniden seçildi.

Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı İmamali Rahman oyların yüzde 90.52'sini alarak yeniden seçildi.

Tacikistan'daki dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın oyların yüzde 90.92'sini alarak 5'inci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlerde Rahman'la birlikte 4 adayın daha yarıştığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı