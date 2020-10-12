Tacikistan'da İmamali Rahman 5. kez cumhurbaşkanı seçildi
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Tacikistan'da İmamali Rahman 5. kez cumhurbaşkanı seçildi

12.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 12.10.2020 09:53
Tacikistan'da İmamali Rahman 5. kez cumhurbaşkanı seçildi

Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı İmamali Rahman oyların yüzde 90.52'sini alarak yeniden seçildi.

Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı İmamali Rahman oyların yüzde 90.52'sini alarak yeniden seçildi. 

Tacikistan'daki dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın oyların yüzde 90.92'sini alarak 5'inci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlerde Rahman'la birlikte 4 adayın daha yarıştığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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