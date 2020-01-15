Taci nedir? Taji Askeri Üssü nerede? ABD'nin Irak'taki üsleri
ABD'nin Irak'ta toplamda 13 askeri üssü bulunuyor. İran'ın ABD ile yaşanan Kasım Süleymani olayının ardından ABD askeri üsleri tehlikeye girdi. Daha önce iki askeri üssü vuran İran, Taji üssünü de hedefine aldı. Peki, Taji üssü nerede? Taci üssü nedir? İşte detaylar...
İran, ABD'nin Taci üssünü vurdu. ABD ile İran arasında yaşanan diplomatik sorunlar nedeniyle dünya alarma geçti. Üst üste ABD üslerine İran'dan gelen bombalara Amerika'nın vereceği tepki de merak konusu oldu. ABD'nin sadece Irak'ta 13 üssü var.
TAJİ ÜSSÜ NEREDE?
İran'ın katyuşa füzesi ile bombaladığı Taji üssü, Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde, Dicle nehrinin ise hemen solunda yer alıyor.
ABD'NİN IRAK'TA KAÇ ÜSSÜ VAR?
Amerika Birleşik Devletleri, 2003 Irak Savaşı'ndan bu yana, bölgedeki hakimiyetini kaybetmiyor. Irak bölgesinde daimi askerleri bulunan ABD'nin, 13 askeri üssü bulunuyor. Bunlar: K1 üssü, Taci üssü, Victory üssü, Beled, Habaniyye, Aynu'l Esed, Kayyara, Erbil Havaalanı, Harir üsleri yer alıyor.