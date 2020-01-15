Taci nedir? Taji Askeri Üssü nerede? ABD'nin Irak'taki üsleri

15.01.2020 08:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:57

İran, ABD'nin Taci üssünü vurdu. ABD ile İran arasında yaşanan diplomatik sorunlar nedeniyle dünya alarma geçti. Üst üste ABD üslerine İran'dan gelen bombalara Amerika'nın vereceği tepki de merak konusu oldu. ABD'nin sadece Irak'ta 13 üssü var.

TAJİ ÜSSÜ NEREDE?

İran'ın katyuşa füzesi ile bombaladığı Taji üssü, Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde, Dicle nehrinin ise hemen solunda yer alıyor.

Taci Üssü

ABD'NİN IRAK'TA KAÇ ÜSSÜ VAR?

Amerika Birleşik Devletleri, 2003 Irak Savaşı'ndan bu yana, bölgedeki hakimiyetini kaybetmiyor. Irak bölgesinde daimi askerleri bulunan ABD'nin, 13 askeri üssü bulunuyor. Bunlar: K1 üssü, Taci üssü, Victory üssü, Beled, Habaniyye, Aynu'l Esed, Kayyara, Erbil Havaalanı, Harir üsleri yer alıyor.