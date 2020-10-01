Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı
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Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı

01.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:20

Sakarya'da 3 arkadaş akşam vakti şaka amaçlı yol kenarına tabut bıraktı, biri tabutun içine girdi. Yoldan geçenler ise yaklaştıkları tabuttan çıkan genci görünce korkuyla kaçtı. Arkadaşlar, korkutan şakalarını kamerayla kaydetti.

Kaynarca ilçesinde yaşayan Ömer Kaçan, Cüneyt Uzun ve Kadir Çoban isimli 3 arkadaş, şaka amaçlı Merkez Mahallesi'nde yol kenarına tabut bıraktı. 3 arkadaştan biri, tabutun içine saklanırken diğer ikisi, yoldan geçenleri tabuta yönlendirdi. Tabutu en yakın camiye taşımak için yönelenler, içinden çıkan genci görünce koşarak kaçtı.

"SOSYAL DENEY YAPMAK İSTEDİK"

Ömer Kaçan video içerikleri ürettiklerini anlatarak, "YouTube'a içerik üretiyoruz, videolar çekip atıyoruz. Sokağa akşam tabut koyduk ve insanların tepkisini merak ettik. Bildiğimiz tanıdığımız insanlara şaka yaptık. Yaşlı ve kalp sorunu olanlar ile çocuklara asla bu tür şakalar yapmıyoruz. Tanıdığımız bildiğimiz insanların tepkisini ölçmek istedik. Tabuttan insan çıktığında nasıl bir tepki verecekler bunu merak ettik açıkçası, sosyal deney yapmak istedik. Bunu da kendi mahallemizde yaptık, umarım beğenmişlerdir. Biz çok beğendik izlerken" dedi.

Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı
Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı
Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı
Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı
Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

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