Tablolarını doğadan topladığı malzemelerle yapıyor
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Tablolarını doğadan topladığı malzemelerle yapıyor

03.03.2021 08:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 08:09
Tablolarını doğadan topladığı malzemelerle yapıyor

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde Erdoğan Mustafa Üstündağ (53), doğadan topladığı mısır, kozalak, çiçek ve taş gibi malzemeleri kullanarak tablo ve süs eşyaları yapıyor.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde Erdoğan Mustafa Üstündağ (53), doğadan topladığı mısır, kozalak, çiçek ve taş gibi malzemeleri kullanarak tablo ve süs eşyaları yapıyor.

Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Erdoğan Mustafa Üstündağ, resim ve süs eşyalarını topladığı taş, kozalak, çiçek ve mısır tanesi gibi malzemeleri kullanarak yapıyor. Üstündağ'ın kozalak ve tüyleri kullanarak yaptığı hindi ve kuşlar, rengarenk taşlar, çiçekler ve mısırlar kullanarak yapılan tablolar ilgi görüyor. Doğadan topladığı malzemelerle bir şeyler üretmekten keyif aldığını belirten Üstündağ, ilerleyen zamanda sergi açmak istediğini söyledi.Atölyesinde atık malzemeleri sanat eserine dönüştürdüğünü kaydeden Mustafa Üstündağ, "Boş zamanlarımı değerlendirmek için kendime küçük bir atölye kurdum. Bu atölyede doğadan topladığım materyallerle çeşitli sanat etkinlikleri yapmaktayım. Bunları hobi olarak tasarlıyorum ve ticari amaç gütmüyorum. Severek yaptığım için de ortaya gayet güzel sanat eserleri çıkmaya başladı. Sanatım ilerledikçe ve kendime güvenim arttıkça ileride bu konu ile ilgili bir sergi açmayı düşünüyorum" dedi. 


Tablolarını doğadan topladığı malzemelerle yapıyor
Tablolarını doğadan topladığı malzemelerle yapıyor
Tablolarını doğadan topladığı malzemelerle yapıyor
Tablolarını doğadan topladığı malzemelerle yapıyor
Tablolarını doğadan topladığı malzemelerle yapıyor
Tablolarını doğadan topladığı malzemelerle yapıyor
Tablolarını doğadan topladığı malzemelerle yapıyor
Tablolarını doğadan topladığı malzemelerle yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

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