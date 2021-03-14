Tabipler Odası'ndan sosyal mesafeli tören
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Tabipler Odası'ndan sosyal mesafeli tören

14.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:29
Tabipler Odası'ndan sosyal mesafeli tören

Zonguldak'ta Tıp Bayramı kapsamında Tabipler Odası tarafından Atatürk heykeline çelenk konuldu.

Zonguldak'ta Tıp Bayramı kapsamında Tabipler Odası tarafından Atatürk heykeline çelenk konuldu.

Zonguldak Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Valilik binası önünde sosyal mesafeli tören düzenledi. Tören 1 dakikalık saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Tıp Bayramı kapsamında Atatürk heykeline çelenk koyuldu

Tabipler Odası Başkanı Prof Dr. Eksal Kargı sağlıkta şiddet yasasını hatırlatma zamanı olduğunu belirterek, "14 Mart 1837 tarihinde, "Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire" adlı Tıp okulunun açılması, ülkemizde modern Tıp eğitiminin başladığı tarih olarak kabul ediliyor. Tıp bayramı kutlamalarının başlangıcı ise Tıp eğitiminin başlamasından yıllar sonra, yine 14 Mart'ta ama bu kez 1919' da. İstanbul'u işgal eden yabancı işgal kuvvetlerine karşı Tıp öğrencilerinin düzenlediği, devrin vatansever hekimleri tarafından da destek bulan protesto gösterisi ile aslında Tıp mesleği mensuplarının yurtseverlik harekatı olarak başlamış 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri. Yaşatmak için yaşayan, ömrünü fedakarca çalışarak geçiren sağlık personeli, zorlu pandemi döneminde 1 yılı geride bıraktı. Ailelerini göremedi, yoruldu, hastalandı. Kimi meslektaşlarını kimi hayatlarını kaybetti. Bugün sağlıkta şiddet yasasını bir kez daha hatırlatma zamanı. Bugün doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm diğer sağlık personelimizin emeğine saygı duymayı bir kez daha hatırlama zamanı. 14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun" dedi. - ZONGULDAK

Tabipler Odası'ndan sosyal mesafeli tören
Tabipler Odası'ndan sosyal mesafeli tören

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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