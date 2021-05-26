Tabip Odası Başkanı Altun, Ekim ayını işaret etti

- Tabip Odası Başkanı Altun, Ekim ayını işaret etti Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, korona virüs aşılamasının en geç Ekim ayının sonunda 12 yaşa kadar bitirildiği takdirde, toplumsal bir bulaşın küme bulaşa dönüşeceğini ve virüsün küçük salgınlar halinde devam edeceğini...

- Tabip Odası Başkanı Altun, Ekim ayını işaret etti

EDİRNE - Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, korona virüs aşılamasının en geç Ekim ayının sonunda 12 yaşa kadar bitirildiği takdirde, toplumsal bir bulaşın küme bulaşa dönüşeceğini ve virüsün küçük salgınlar halinde devam edeceğini ifade etti. Altun, "Artık aynı grip aşısı yaptırdığımız gibi korona virüs aşılarını yaptırmamız gerekecek."dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ardından, korona virüs hastalarının sayısında ciddi düşüş yaşandığını açıklayan Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, öncelikle Eylül ayı sonunda olmak üzere en geç Ekim ayının sonuna kadar hızlı bir korona virüs aşılama sürecine dikkat çekti.

"Küçük gruplarda küçük salgınlar şeklinde devam edecek"

Korona virüs aşılamasının en geç Ekim ayının sonunda 12 yaşa kadar bitirildiği takdirde, korona virüs bulaşının toplumsal bulaş olmaktan çıkıp küme bulaşa dönüşeceğini ifade eden Altun, Ekim ayı sonunda aşılama başarılı sonuçlanırsa virüsün küçük gruplarda küçük salgınlar şeklinde devam edeceğini anlattı.

"Korona virüs hastalığı mevsimsel grip hastalığı gibi hayatın bir parçası oldu"

Prof. Dr. Altun, korona virüs hastalığının mevsimsel grip hastalığı gibi hayatın bir parçası olduğuna dikkati çekti. Altun, "Virüs ne kadar çok kontrolsüz çoğalıyor ve hızlı bulaş oluyorsa yeni mutasyonların varyantlarının ortaya çıkması o kadar etkendir. Şuanda Dünya'da kullanılan aşılarla varyantlar arasında bir yarış var. Bu yarış şuanda aşıların lehine" açıklamasında bulundu.

"Grip aşısı yaptırdığımız gibi korona virüs aşılarını yaptırmamız gerekecek"

Korona virüs aşısının artık normal hayatta da yer almaya devam edeceğinin altını çizen Altun, "Aynı grip aşısı yaptırdığımız gibi korona virüs aşılarını yaptırmamız gerekecek. Aksi halde bu hastalıkla başka türlü mücadele etme şansı görülmüyor. En geç ekim ayının sonuna kadar aşılamanın 12 yaşa kadar bitirilmiş olması çok önemli" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa