Tabip Odaları Dr. Gökalp İçin Diyarbakır'da Toplandı
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Tabip Odaları Dr. Gökalp İçin Diyarbakır'da Toplandı

10.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:47

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye'deki Tabip Odaları geçen yıl DTK operasyonunda tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp'in serbest bırakılmasını istedi.

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye'deki Tabip Odaları geçen yıl DTK operasyonunda tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp'in serbest bırakılmasını istedi. Gökalp yarın Diyarbakır'da hakim karşısına çıkacak

Tabip Odaları Dr. Gökalp İçin Diyarbakır'da Toplandı

Kaynak: DailyMotion.com

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