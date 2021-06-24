Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Melkan Gürsel, Heritage İstanbul'da konuştu Açıklaması

TG Expo tarafından düzenlenen, koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve teknoloji sektörlerini bu yıl 5. kez bir araya getiren Heritage İstanbul devam ediyor.

TG Expo tarafından düzenlenen, koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve teknoloji sektörlerini bu yıl 5. kez bir araya getiren Heritage İstanbul devam ediyor.

Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Melkan Gürsel, "Geçmişe Bakmak, Geleceğe Bakmak" başlıklı konuşmasında Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Yazma Eserler Koleksiyonu restorasyonu hakkında detayları paylaştı.

Beyazıt Kütüphanesini uzun süren bir restorasyon sonunda İstanbul'un kültürel hayatına yeniden kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Gürsel, tarihi eserleri kullanılabilir hale getirmenin öneminden bahsetti.

Gürsel, bugüne kadar bir çok dönüşün projesinde yer aldıklarını ifade ederek, "İstanbul Modern için yürüttüğümüz çalışma ya da Büyükdere Caddesi'ndeki birtakım binaların mevcudiyetini koruyarak başka fonksiyonlara dönüştürme noktasında çalışmalar yaptık. Bugün yine Galata Rum Okulu gibi pek çok dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz ama tarihin bu kadar içerisinde yer aldığımız çalışmamız Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Yazma Eserler Koleksiyonu restorasyonu oldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

İstanbul gibi tarihi sorumluluğun yüksek olduğu şehirlerde yapılan restorasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Gürsel, şöyle devam etti:

"Binaların tarihi yapılarını koruyarak onları restore ederken başka bir şeye benzetmeden bugünkü koşullarda yeni fonksiyonlarına kavuşturmak önemli. Tabii burada ince çizgiler var onlara dikkat etmeliyiz çünkü bazen öyle restorasyonlar yapılıyor ki 'keşke hiç yapılmasaymış' denilebiliyor. Bir şeyleri kaldırıp renklendirip bugünlere taşımak doğru bir anlayış değil. Yine aynı şekilde bugünün fonksiyonlarını yakalayacağız diye dün yapılmış işleri görmezden gelmek ve onlara saygısızca davranmak karşısında durduğumuz tavırlardır."

Gürsel, restorasyonun bir takım oyunu olduğunu aktararak, bunun doğru şekilde yapılarak restorasyon sonunda daha çok sevilebilen yapıların ortaya çıkması gerektiğini söyledi.

Fuar Hakkında

Sergi alanları, konferanslar, miras sohbetleri ve atölyelerle ziyaretçilerine kültürel ve tarihi anlar yaşatan Heritage İstanbul, katılımcılara hibrit fuar deneyimi sunuyor.

Yarın sona erecek fuarla ilgili expoheritage.com adresinden bilgi alınabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref