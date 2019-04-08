Samsun'da bir kişi, tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesi İbi Mahallesi mezarlık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Can (36) kafasından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Yunus Can'ın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Can'ın kendini mi vurduğu yoksa başkası tarafından mı vurulduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA