Tabancayla vurulan yaralı hastane önüne bırakıldı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hastane önüne bırakılan ve tabanca ile vurularak yaralandığı belirlenen kişi tedaviye alındı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hastane önüne bırakılan ve tabanca ile vurularak yaralandığı belirlenen kişi tedaviye alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Devlet Hastanesi çalışanları, otomobille getirilen bir kişinin hastane önüne bırakıldığını fark etti.
Görevliler, bacağından tabancayla vurularak yaralandığı belirlenen K.C'yi (49) hastaneye taşıdı.
K.C, müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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AA / Talat Ünver - Son Dakika Haberleri