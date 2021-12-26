T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza - Haberler
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Güngören'de, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Güngören'de, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Caddesi'nde seyir halinde olan İshak V. yönetimindeki 34 HR 9765 plakalı araç, bu sırada tramvay yolundan gelen Adem D. yönetimindeki 34 DRS 500 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Adem D'nin kullandığı otomobil, tramvay hattına devrildi.

Kazada, devrilen araçta bulunan Mehmet C. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık,polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet C., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda karayolu aracının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılmaktadır.

Bu arada kaza nedeniyle mızda karayolu aracının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılmaktadır.

Kazada araçlarda hasar oluştu. Araçların kaldırılması çalışmaları sürüyor.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza

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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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