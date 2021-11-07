T1 Faker: "Şu anda Kore tekli derecelisinin kalitesi Avrupa'ya göre daha düşük"

League of Legends tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Faker, Dünya Şampiyonası ardından Kore'ye döndükten sonra tekli dereceli hakkında yorumlarda bulundu.

2021 Dünya Şampiyonası'nda yarı final oynayan T1 orta koridoru Faker, yayını sırasında Kore sunucusundaki tekli dereceli oyunlarının Reykjavik'te oynadığı Avrupa Batı sunucusu oyunlardan daha kötü olduğunu ifade etti. Faker bunu söylerken, karşılaşma geçmişini de gösterip ne kadar çok AFK ve oyunun bozulduğunu da belirtti. Karşılaşma geçmişi bu tür oyunlardan dolayı neredeyse tamamen bozgun olarak görünüyordu. Ayrıca oynanan tüm bu oyunlar Şampiyonluk aşaması oyunlarıydı.

Kore tekli dereceli maçlarının ilk birkaç dakika içerisinde belli olduğunu ve oyunun takım arkadaşlarının performansına bağlı olarak çok çabuk bittiğini söyleyen Faker bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtiyor. Gatamchun'un çevirisine göre Faker, "Konu şu ki, Kore sunucusu oyun kalitesi Avrupa'ya kıyasla çok düşük. Burada 10 oyunun 8-9 tanesi bozuluyor."

Bu düşük kaliteli oyunların bir sebebi de oyuncuların Faker'ı gördüklerinde sergilediği tutum olabilir. Neredeyse tüm League of Legends oyuncularının tanıdığı ismi kendi oyunlarında gören oyuncular efsane orta koridorun kaybetmesi için ellerinden geleni yapıyor olabilirler. Bu durumun benzerinin kendi bölgemiz oyuncularına yapıldığını da görüyoruz.

Tecrübeli orta koridorun Dünya Şampiyonası'nın hemen ardından tekli dereceli oyunlarına devam etmesi ilham verici! Bu durum kendisinin hala başarıya aç ve dördüncü kez şampiyon olmaya istekli olduğunu gösteriyor!

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