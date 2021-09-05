T.C. Dışişleri Bakanlığı Kuala Lumpur Büyükelçiliği
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T.C. Dışişleri Bakanlığı Kuala Lumpur Büyükelçiliği

T.C. Dışişleri Bakanlığı Kuala Lumpur Büyükelçiliği
Habermetre - Haberler | Toplum

Randevu Al Türk Vatandaşları İçin Konsolosluk İşlemleri Yabancılar İçin Vize Ön Başvuru Randevu Sorgula Randevu İptal/Sorgula Türk Vatandaşları için Randevu Sorgulama Yabancılar için Vize Ön Başvurusu Sorgulama Randevu İptali Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı05. 09. 2021Merve Safa Kavakcı.

Randevu Al Türk Vatandaşları İçin Konsolosluk İşlemleri Yabancılar İçin Vize Ön Başvuru Randevu Sorgula Randevu İptal/Sorgula Türk Vatandaşları için Randevu Sorgulama Yabancılar için Vize Ön Başvurusu Sorgulama Randevu İptali Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

05. 09. 2021

Merve Safa Kavakcı Büyükelçi

Kaynak: Habermetre

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