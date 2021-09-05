T.C. Dışişleri Bakanlığı Kuala Lumpur Büyükelçiliği
Randevu Al Türk Vatandaşları İçin Konsolosluk İşlemleri Yabancılar İçin Vize Ön Başvuru Randevu Sorgula Randevu İptal/Sorgula Türk Vatandaşları için Randevu Sorgulama Yabancılar için Vize Ön Başvurusu Sorgulama Randevu İptali Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı05. 09. 2021Merve Safa Kavakcı.
Randevu Al Türk Vatandaşları İçin Konsolosluk İşlemleri Yabancılar İçin Vize Ön Başvuru Randevu Sorgula Randevu İptal/Sorgula Türk Vatandaşları için Randevu Sorgulama Yabancılar için Vize Ön Başvurusu Sorgulama Randevu İptali Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
05. 09. 2021
Merve Safa Kavakcı Büyükelçi
Kaynak: Habermetre