Sylla Miriam Fatime kimdir? İtalyan voleybolcu Sylla müslüman mı?

Sylla Miriam Fatime kimdir? İtalyan voleybolcu Sylla müslüman mı? sorularının yanıtları Türkiye İtalya maçı karşılaşması sırasında merak edilen konular arasında yer alıyor.

Sylla Miriam Fatime kimdir? İtalyan voleybolcu Sylla müslüman mı? sorularının yanıtları merak ediliyor.

SYLLA MIRIAM FATIME KİMDİR?

Miriam Fatime Sylla Fildişili asıllı İtalyan, smaçör ve pasör çaprazı olarak oynayan kadın voleybolcudur. İtalya kadın milli voleybol takımında yer almaktadır.

Miriam Fatime Sylla (d. 8 Ocak 1995) Fildişili asıllı İtalyan, smaçör ve pasör çaprazı olarak oynayan kadın voleybolcudur. İtalya kadın milli voleybol takımında yer almaktadır. Bakü'deki 2015 Avrupa Oyunlarında, 2015 FIVB Voleybol Dünya Grand Prix'sinde, 2017 FIVB Voleybol Dünya Grand Prix'sinde, ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde yer aldı.

2015-2017 yılları arasında Foppapedretti Bergamo'da ve daha sonrasında Imoco Volley takımlarında yer aldı.

Palermo'da Fildişili anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Sonra Lecco eyaletine taşındılar.

İsmi nedeniyle dikkat çeken Sylla'nın dini bilgisi hakkında bir detay bulunmuyor.