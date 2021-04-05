SXPUP Coin Nedir? SXPUP Coin Yorum ve Grafiği! SXPUP Coin hakkında detaylar...
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SXPUP Coin Nedir? SXPUP Coin Yorum ve Grafiği! SXPUP Coin hakkında detaylar...

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SXPUP Coin Nedir? SXPUP Coin Yorum ve Grafiği! SXPUP Coin hakkında detaylar...

SXPUP coin nedir sorusu ile SXPUP coin yorum ve grafiği araştırılıyor. SXPUP coin, SXP fiyatı arttığında kaldıraçlı kazançlar elde etmenizi sağlar.

SXPUP bugünkü fiyatı ₺26,92 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺348.371.466 TRY. SXPUP son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2386, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

SXUP COİN NEDİR?

Binance Kaldıraçlı Tokenler, kullanıcılara temel varlığa kaldıraçlı maruz kalma imkanı veren Binance spot piyasasında alınıp satılabilir varlıklardır (zincir dışı tokenler). Kaldıraçlı her bir jeton, sürekli sözleşme pozisyonlarından oluşan bir sepeti temsil eder. Jetonların fiyatı, sepetteki sürekli sözleşme pozisyonlarının kavramsal miktarındaki değişikliği ve kaldıraç seviyesinin katlarındaki değişiklikleri izler.

SXPUP - SXP fiyatı arttığında kaldıraçlı kazançlar elde etmenizi sağlar.

SXPDOWN - SXP fiyatı düştüğünde kaldıraçlı kazançlar elde etmenizi sağlar.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 17:19:37. #1.15#
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