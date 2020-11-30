Swinger operasyonu! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı
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Swinger operasyonu! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

30.11.2020 09:04 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:13
Swinger operasyonu! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

Afyonkarahisar polisi, sosyal medya üzerinden 'swinger/eş değiştirme' ilanı veren bir çifti müşteri gibi davranarak yakaladı. Çiftin, müşteri sandıkları polisten 2 bin TL istediği öğrenildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, bir sosyal medya platformu üzerinden 'eş değiştirme' ilanı verilmesi ve "Evli çiftiz, sadece evli çiftlerle tanışmak istiyoruz" paylaşımı yapılması üzerine harekete geçti.

MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDILAR

Polis ekipleri, evli olan Fırat A. ve eşi Arzu A.'nın ortak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden çiftle müşteri gibi davranarak iletişime geçti.

2 BİN TL İSTEDİLER

Görüşmede Arzu A. 2 bin TL karşılığında cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Daha sonra ekipler şahısların kaldığı Güvenevler Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Fırat A. ve eşi Arzu A. gözaltına alındı.

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