Swap ne demek? Swap nedir, ne anlama geliyor? Swap anlaşması nedir?

Son Dakika: Merkez Bankasının Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler karşısında yaptığı uygulamalar arasında yer alan swap işlemi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Konuyu araştıran vatandaşlar swap nedir? , swap ne demek? diye araştırıyor? Peki, Swap nedir? Swap anlaşması ne demek? Swap işlemi nasıl yapılır? Swap faizi nedir? Swap ne demek? Swap nedir, ne anlama geliyor? Swap anlaşması nedir?

Son Dakika: Merkez Bankasının Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler karşısında yaptığı uygulamalar arasında yer alan swap işlemi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Konuyu araştıran vatandaşlar swap nedir? , swap ne demek? diye araştırıyor? Peki, Swap nedir? Swap anlaşması ne demek? Swap işlemi nasıl yapılır? Swap faizi nedir? Swap ne demek? Swap nedir, ne anlama geliyor? Swap anlaşması nedir? İşte detaylar haberimizde...

SWAP NE DEMEK, SWAP ANLAŞMASI NEDİR?

Kelime olarak "değiş-tokuş" ve "takas" anlamlarına gelen swap, finansal bir terimdir ve döviz takası işlemleri için kullanılır. Finans piyasalarında iki tarafında belirli bir zaman diliminde varlıklarına ve yükümlülüklerine bağlı olarak farklı faiz ödemelerini yahut farklı dövizleri karşılıklı olarak değiştirdikleri işlemlere swap denir.

Üç tür swap işlemi yapılmaktadır. Bunlar; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapıdır.

Para swapı işlemlerinde tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullara bağlı olarak belirli miktardaki para birimleri değiştirilir.

Faiz swapı işlemleri ise gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi gerçekleşmemektedir.

Döviz swapı işlemleri ise gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi gerçekleşmemektedir.

SWAP ANLAŞMASI NE DEMEK?

Swap kelime anlamı olarak "değiş tokuş etmek, takas etmek, değiştirmek" gibi anlamlara gelmektedir. Swap; İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir diye tanımlanabilmektedir.

Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır.

SWAP FAİZİ NEDİR?

Swap faizi, sabit faiz ödemeleri ile dalgalı faiz ödemelerinin aynı para birimi üzerinden birbirleri ile değiştirilmesine ilişkin taraflar arasında yapılan anlaşmadır. Swapları faizleri işlem hacmi bakımından en popüler swap çeşididir. Swap faizlerinde anlaşmalar çoğunlukla ABD doları üzerinden yapılmaktadır.

SWAP TÜRLERİ NELERDİR?

1- Faiz Swapları:

Sabit Faiz - Değişken Faiz Swapı

Değişken Faiz - Değişken Faiz Swapı

Vadeden önce son verme hakkı veren swaplar

Vadeli (Forward) Swaplar

Faiz oranının sonradan belirlenmesi hakkını veren swaplar

2- Para (Döviz) Swapları:

Sabit Faiz - Değişken Faiz Para Swapı

Değişken Faiz - Değişken Faiz Para Swapı

3-Diğer Swap türleri:

Para (Döviz) opsiyon swapları

Geçişli Swaplar

Birleşik geçişli swaplar

İkili para swapları