Suzan Kardeş, kız çocuklarının eğitimine katkı için sahne alacak

31.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:52

MERSİN (İHA) – Mezitli Soroptimist Kulübü, 'Destek Ol Umut Ol' sloganıyla ünlü makyöz, oyuncu ve ses sanatçısı Suzan Kardeş'i Mersin'de sevenleriyle buluşturacak. Sanatçının konserinden elde edilecek gelirle kız çocuklarının eğitimine katkı sağlanacak.



Mezitli Soroptimist Kulübü, Mersin ve Mezitli'de 2015 yılından bu yana kadın hakları alanındaki çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerine aralıksız devam ediyor. Kız çocuklarının eğitimine katkı sunan etkinliklerini de sürdüren kulüp üyeleri, bu kapsamda 'Destek Ol Umut Ol' sloganıyla makyöz, oyuncu ve ses sanatçısı Suzan Kardeş'i Mersinlilerle buluşturacak konser düzenleyecek. Sanatçı, 6 Mart 2020 Cuma günü saat 20.00'de, Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştireceği konserde sevilen şarkılarını seslendirecek. Konserde elde edilecek gelirle kız çocuklarının okumasına katkı sağlanacak.



"Kız çocuklarımız için gelin hep birlikte Suzan Kardeş konserinde buluşalım"



Kız çocuklarının okumasına katkı sağlamak için herkesi tek yürek olmaya davet eden Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayı Kaymaz, "Kulüp üyelerimiz ile birlikte kadınlarımıza ve kız çocuklarımıza yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız arasına bir yenisini ekleyerek, kız çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak amacıyla 'Destek Ol Umut Ol' sloganıyla sevilen sanatçı Suzan Kardeş'i Mersinlilerle buluşturuyoruz. Ünlü sanatçı birbirinden eşsiz Balkan türküleri, sahne enerjisi ve başarılı orkestrasıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Bu konserdeki tek amacımız, kız çocuklarımızın okumasına katkı sağlamak. Kız çocuklarımız için gelin hep birlikte Suzan Kardeş konserinde buluşalım. Biletler hakkında Mezitli Soroptimist Kulübü sosyal medya hesaplarımızdan mesaj atarak bilgi alabilir, biletinizi konser afişimizde belirlediğimiz bilet satış noktalarından temin edebilirsiniz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA