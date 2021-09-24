Ünlü şarkıcının kızı evlendi! Düğüne ünlü akını

KADIKÖY, İSTANBUL (Snob Magazin) - Şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş, kızı Begüm Kardeş'i yıldızların konuk olduğu muhteşem bir düğün ile evlendirdi. Fatih Varbil-Begüm Kardeş'in düğününe, çiftin aileleri ve yakın arkadaşlarının yanı sıra Suzan Kardeş'in sanat camiasından oyuncu ve sanatçı dostları renk kattı.

Yıldızlar geçidinin yaşandığı törene; Türkan Şoray, Demet Akbağ, Oktay Kaynarca, Tolga Çevik ve eşi Özge Çevik, Kubat ve eşi, Emel Müftüoğlu, Erkan Can ve eşi, Birce Akalay ve ailesi, Onur Akın ve eşi, Soner Olgun ve eşi, Serkan Çağrı ve eşi, Birol Güven ve eşi Burcu Güven, Fırat Parlak ve eşi Burcu Kara katıldı.

Oldukça neşeli ve renkli geçen düğünde kokteylin ardından konuklarına Balkan eğlencesi düzenleyen Suzan Kardeş, kızı Begüm Kardeş'in mutlu gününde konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı. Orkestrası ile coşkulu performanslar sunan Suzan Kardeş, sahnesini yıllar boyunca birlikte ortak projelerde yer aldığı sanatçı dostlarıyla paylaştı.

Sanatçı arkadaşlarıyla sahnede çok keyifli dakikalara imza atan Suzan Kardeş, davetlilerin ilgi odağı oldu. Sahneye çıkan ünlü sanatçılar, Begüm Kardeş ve Fatih Varbil'in mutlu gününde eğlenceyi zirveye taşıdı.

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın mekana girişi ayakta alkışlandı. Usta sanatçı, "Suzan bu hayattaki en sevdiğim insanlardan biri. Onun kızı benim de kızım sayılır. Çok mutlu olduğum bir geceydi. Onun mutluluğunu paylaşmak beni çok mutlu ediyor" dedi.