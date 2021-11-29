"Suyun Yarını Proje Yarışması"nda Finaldeyiz

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Burak Asker, 14 Haziran - 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında T. C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Aselsan iş birliği ile gerçekleştirilen "Suyun Yarını Proje Yarışması"nın finalistlerinden biri oldu.

Hekzapus Projesi ile finale kalma başarısı elde eden öğrencimizi ve Aqua Alphas takımını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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