Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, dün kanaldan tekrar geçti - 2
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Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, dün kanaldan tekrar geçti - 2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aynı haberin yüksek çözünürlüklü görüntüsüdürDHA DIŞ - Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, dün kanaldan tekrar geçtiMısır, (DHA) ?

Aynı haberin yüksek çözünürlüklü görüntüsüdür

DHA DIŞ - Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, dün kanaldan tekrar geçti

Mısır, (DHA) ? Süveyş Kanalı Otoritesi yetkilileri geçen Mart ayında kanalı geçerken karaya oturarak küresel ticareti aksatan Ever Given konteynır gemisinin, dün Süveyş Kanalı'na geri döndüğünü ve bu sefer olaysız bir şekilde kanalı geçtiğini açıkladı.

Kanal otoritesinden yapılan açıklamada, Ever Given gemisine, dün kanalı geçerken 2 römorkör ve kıdemli kanal otoritesi kılavuzlarının eşlik ettiği belirtildi. Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen ve dünyanın en büyük konteynır gemileri arasında olan Ever Given gemisinin, kanalı geçen 26 gemilik bir konvoy içinde olduğu ve Akdeniz'den Kızıldeniz'e olaysız geçtiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ever Given konteynır gemisi, 23 Mart'ta şiddetli rüzgarlar sebebiyle Süveyş Kanalı'nı geçerken karaya oturmuş ve yüzlerce geminin kanalı geçmesini engelleyerek küresel ticareti aksatmıştı. 6 günlük kurtarma çalışmasının sonucunda gemi tekrar yüzdürülmüş ve gemi sahipleriyle kanal otoritesi arasında olayın sebep olduğu hasara karşılık tazminat anlaşması yapılmıştı.

Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, dün kanaldan tekrar geçti - 2
Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, dün kanaldan tekrar geçti - 2
Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, dün kanaldan tekrar geçti - 2
Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, dün kanaldan tekrar geçti - 2
Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, dün kanaldan tekrar geçti - 2
Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, dün kanaldan tekrar geçti - 2
Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, dün kanaldan tekrar geçti - 2
Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, dün kanaldan tekrar geçti - 2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given, dün kanaldan tekrar geçti - 2 - Haberler
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