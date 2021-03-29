- Süveyş Kanalı'nda trafik yeniden başladı- Konteyner gemisi Ever Given yoldan çektirildi
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- Süveyş Kanalı'nda trafik yeniden başladı- Konteyner gemisi Ever Given yoldan çektirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Süveyş Kanalı'nda trafik yeniden başladı Konteyner gemisi Ever Given yoldan çektirildi Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi Ever Given'ın hareket ettirilmesinin ardından trafik yeniden başladı.

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- Süveyş Kanalı'nda trafik yeniden başladı

Konteyner gemisi Ever Given yoldan çektirildi

KAHİRE - Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi Ever Given'ın hareket ettirilmesinin ardından trafik yeniden başladı.

Salı gününden bu yana Süveyş Kanalı'ın gemi trafiğini tıkayan Japon Shoei Kisen Kaisha şirketine 200 bin tonluk konteyner gemisi Ever Given'ın karaya oturduğu yerden tamamen hareket ettirildi. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Gemi şu anda tamamen hareket durumunda" ifadesi kullanıldı. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanlığı, geminin rotası yönünde harekete geçtiğini ve teknik bir incelemeden geçeceğini açıkladı.

Dev geminin kanalı tıkamasının ardından 450 gemi kanalı geçmek için bekliyordu.

Öte yandan, hafta sonu yoğunlaşan kurtarma çalışmaları kapsamında 60 fit derinlikte toplam 27 bin ton kum kazılmıştı. Gemiyi yerinden hareket ettirmek için 14 römorkör kullanılmıştı.

- Süveyş Kanalı'nda trafik yeniden başladı- Konteyner gemisi Ever Given yoldan çektirildi
- Süveyş Kanalı'nda trafik yeniden başladı- Konteyner gemisi Ever Given yoldan çektirildi
- Süveyş Kanalı'nda trafik yeniden başladı- Konteyner gemisi Ever Given yoldan çektirildi
- Süveyş Kanalı'nda trafik yeniden başladı- Konteyner gemisi Ever Given yoldan çektirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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