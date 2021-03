- Süveyş Kanalı'nda trafik yeniden başladı- Konteyner gemisi Ever Given yoldan çektirildi

- Süveyş Kanalı'nda trafik yeniden başladı Konteyner gemisi Ever Given yoldan çektirildi Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi Ever Given'ın hareket ettirilmesinin ardından trafik yeniden başladı.