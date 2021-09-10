Suveyda'nın yönetiminden büyükşehire teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ünlü yönetmen Mesut Uçakan tarafından Kayseri'nin tarihi mekanlarında ve ilçelerinde çekilen Suveyda filminin galası yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ünlü yönetmen Mesut Uçakan tarafından Kayseri'nin tarihi mekanlarında ve ilçelerinde çekilen Suveyda filminin galası yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk'ün de katıldığı gala gecesinde, yönetmen Uçakan, Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu'nun bir köyünde hafız olmak isteyen Hadim'in öğrenme aşkı, azmi, umudu, hayalleri ve Süleyman Peygamber gibi kuşdili öğrenme çabalarını konu alan Suveyda filminin çekimleri tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT tarafından desteklenen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla kentin Bünyan, Talas ve Develi ilçeleri ile Kapuzbaşı Şelaleleri gibi tarihi mekanlarda çekilen Suveyda filmi, izleyici ile buluştu. Kayseri'de bir alış veriş merkezinin sinema salonunda gerçekleşen gala gecesine, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 23 ve 24. dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, filmin yönetmeni, yapımcısı, oyuncular ile sanatseverler katıldı. Yönetmen Mesut Uçakan, Kayseri'de başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimlerin kendilerine destek verdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri'nin yerel sanatçıları ve oyuncularının da yer aldığı filmde sanatçı Ersin Çimen de gala gecesinde mini bir konser verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı