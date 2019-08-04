Suvarlı beldesindeki belediye başkanlığı seçimi

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde vatandaşlar, belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Gülfer Ağır'ın kazanmasını sevinçle karşıladı.

Beldede vatandaşlar, Ağır'a sevgi gösterisinde bulunarak alkışladı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde vatandaşların tebriklerini kabul eden Ağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu, Suvarlı beldesi olarak birleşip hakları olan seçimi kazandıklarını belirtti.

Seçimi kazanmalarını halka borçlu olduklarını ifade eden Ağır, "Eşimin sırtı yere gelmedi. Bu benim için yeterlidir. Daha önce seçimde haksızlığa uğradık, ama bu sefer hakkımızla aldık. Sevinçliyiz. Bütün herkese teşekkür ederim. Adıyaman'ın tek kadın belediye başkanı olduğum için de ayrıca halkımıza teşekkür ederim." dedi.

Seçim vaatlerinden bahseden Ağır, "Halk eğitim kursları, spor salonları açacağım. Kadınlara yönelik çok güzel projeler düşünüyorum." diye konuştu.

YSK, 28 Mayıs'ta, İYİ Parti'den Suvarlı Belediye Başkanı seçilen, Gülfer Ağır'ın eşi Mikail Ağır'ın adli sicil kaydındaki suçtan dolayı mazbatasının iptaline karar vermiş, Suvarlı Belde Belediye Meclisindeki bazı üyeler istifa etmişti.

Belediye Başkanlığı makamının boşalması üzerine belediye başkanvekili seçmek üzere yapılan toplantıya 2 üyenin katıldığı, gerekli çoğunluğun sağlanamadığının bildirilmesi üzerine YSK, beldede başkanlık ve meclis üyeliği seçimlerinin yenilenmesini kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA