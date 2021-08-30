Suudi Arabistan ve Umman, kara ticaretini etkinleştirme konusunu görüştü

Suudi Arabistan ve Umman, iki ülke arasında kara ticaretinin geliştirilmesi ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi meselesini ele aldı.

Suudi Arabistan ve Umman, iki ülke arasında kara ticaretinin geliştirilmesi ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi meselesini ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan-Umman Ortak İş Konseyi, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlarda gelişme sağlamak amacıyla bugün ikinci toplantısını Umman'ın başkenti Muskat'ta gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan tarafının, iki ülke arasında çeşitli ticari ilişkileri yönetecek ve uygulayacak Suudi Arabistan-Umman Holding adı altında ticari bir şirket kurulması hakkında öneri sunduğu belirtildi.

Haberde sözlerine yer verilen Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, heyetlerin, iki ülkedeki özel sektör ile tüm sektörlerdeki ilgili devlet kurumları arasında karşılıklı yatırımları geliştirmek ve korumak için iletişimin sağlanması konularını ele aldığını belirtti.

Falih, heyetler arası görüşmede, yatırımcıların karşılaştığı zorluklara çözüm bulma, sürdürülebilir yatırım fırsatlarını keşfetmenin yanı sıra Suudi Arabistan ile Umman arasındaki bölge içi ticaretin büyümesini sınırlayabilecek tüm engellerin kaldırılmasının masaya yatırıldığını kaydetti.

Yatırımların endüstri, petrokimya, kimyasal üretim, balık yetiştiriciliği, madencilik, gıda ve hayvan yemi sektörleriyle ilgili olduğunu ifade eden Falih, ülkesinin Umman'da büyük yatırımlar aradığını ve tarafların iki ülke arasındaki ortaklıkları ve yatırımları güçlendirmeyi kabul ettiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah