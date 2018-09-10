Suudi Arabistan Kralı'nın Kardeşi, ''Çocuk Katili'' Sloganlarına Kardeşini ve Yeğenini Suçlayarak Cevap Verdi
Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdülaziz, İngiltere ziyaretinde "Suud ailesi çocuk katili" sloganlarıyla karşılaştı. Ahmed bin Abdülaziz, ''Tek sorumlu olan Kral Salman ve oğlu Muhammed'' diyerek cevap verdi.
Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdülaziz, İngiltere'nin başkenti Londra'da "Suud ailesi çocuk katili" diyerek protesto edildi. Ahmed bin Abdülaziz, "Tek sorumlu olan Kral Salman ve oğlu Muhammed" diyerek yanıt verdi.
BAŞKENTTE PROTESTO EDİLDİ
Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdülaziz, Londra ziyaretinde Yemenli bir grup tarafından "Suud ailesi çocuk katili" diyerek protesto edildi.
KARDEŞİNİ SUÇLADI
Ahmed bin Abdülaziz, "Tek sorumlu olan Kral Salman ve oğlu Muhammed bizim suçumuz yok." diyerek protestoculara cevap verdi.