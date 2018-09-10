Suudi Arabistan Kralı'nın Kardeşi, ''Çocuk Katili'' Sloganlarına Kardeşini ve Yeğenini Suçlayarak Cevap Verdi

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdülaziz, İngiltere'nin başkenti Londra'da "Suud ailesi çocuk katili" diyerek protesto edildi. Ahmed bin Abdülaziz, "Tek sorumlu olan Kral Salman ve oğlu Muhammed" diyerek yanıt verdi.

BAŞKENTTE PROTESTO EDİLDİ

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdülaziz, Londra ziyaretinde Yemenli bir grup tarafından "Suud ailesi çocuk katili" diyerek protesto edildi.

KARDEŞİNİ SUÇLADI

Ahmed bin Abdülaziz, "Tek sorumlu olan Kral Salman ve oğlu Muhammed bizim suçumuz yok." diyerek protestoculara cevap verdi.