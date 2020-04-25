Suudi Arabistan 'kırbaç cezasını kaldırıyor'
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Suudi Arabistan, Kral Selman, Dünya, Haber
BBC

Suudi Arabistan 'kırbaç cezasını kaldırıyor'

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi'nin yasal belgelerine göre ülkede kırbaç cezası bu ay işinde kaldırıldı.

25.04.2020 01:15 | Son Güncelleme: 25.04.2020 01:15
Suudi Arabistan 'kırbaç cezasını kaldırıyor'

Suudi Arabistan'da kırbaç cezasının kaldırılacağı yerine hapis cezası ve para cezası getirileceği bildirildi.

Reuters haber ajansının Yüksek Mahkeme'nin yasal belgelerine dayandırdığı haberine göre karar bu ay alındı.

Belgede, "Karar, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın doğrudan nezaretinde, Kral Selman'ın talimatıyla insan hakları reformların kapsamında alınmıştır" dendi.

Suudi Arabistan, muhaliflere verdiği hapis cezası, ifade özgürlüğü kısıtlamaları ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle insan hakları grupları tarafından eleştiriliyordu.

Raif Badawi'nin cezası tepki çekmişti

2015 yılında blog yazarı Raif Badawi'nin 'siber suç işlediği' ve 'İslam'a hakaret ettiği' suçlamasıyla kırbaç cezasına çarptırılması büyük tepki çekmişti.

Badawi'ye her hafta 1000 defa kırbaçlanma cezası verilmişti ama dünya genelinde gösterilen tepkiler nedeniyle Badawi ölmek üzereyken cezaya son verildi.

BBC'nin Arap bölgesi uzmanı editörü Sebastian Usher, 2015'teki cezasının Suudi Arabistan'ın imajını 'olumsuz etkilediğini, şimdi ise bu cezayı tamamen kaldırma planları yapıldığını' söyledi.

Usher, Veliaht Prens Selman idaresinde aralarında çok sayıda kadın hakları savunucusunun da bulunduğu muhaliflerin tutuklanmasının ise 'bu imajı düzeltme çabalarını boşa çıkardığını' ifade etti.

Suudi Arabistan'ın önde gelen insan hakları savunucularından Abdullah el Hamid Cuma sabahı cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeninin 'felç' olduğu açıklandı ama aktivistler, el Hamid'in cezaevinde gerekli tıbbi tedaviyi görmediğini söylüyor.

BBC
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