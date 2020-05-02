Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden gelen 170 Türk vatandaşı Balıkesir'de karantinaya alındı
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Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden gelen 170 Türk vatandaşı Balıkesir'de karantinaya alındı

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden gelen 170 Türk vatandaşı Balıkesir'de karantinaya alındı
02.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:47

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden gelen 170 Türk vatandaşı Balıkesir'de karantinaya alındı Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden Balıkesir'e getirilen 170 Türk vatandaşı Balıkesir Üniversitesi kampüs alanında bulunan öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden gelen 170 Türk vatandaşı Balıkesir'de karantinaya alındı

BALIKESİR - Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden Balıkesir'e getirilen 170 Türk vatandaşı Balıkesir Üniversitesi kampüs alanında bulunan öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Korona virüs nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilen 170 Türk vatandaşı, Balıkesir Edremit ilçesinde bulunan Kocaseyit Havalimanındaki kontrollerinin ardından polis ve jandarma eşliğinde Balıkesir il merkezine getirildi. Türk vatandaşları dezenfekte edilen 7 otobüsle Balıkesir Üniversitesi'ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Yurt girişinde bazı yolcuların otobüsün içinde Türk Bayrağı açtığı görüldü.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden gelen 170 Türk vatandaşı Balıkesir'de karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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