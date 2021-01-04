Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırların açılması için anlaşmaya varıldı
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Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırların açılması için anlaşmaya varıldı

04.01.2021 21:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 22:09
Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırların açılması için anlaşmaya varıldı

Kuveyt Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı. 2017'de Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır teröre destek vermesi ve terör örgütlerinin propagandasını yapması gibi gerekçelerle Katar ile ilişkilerini kesmişti.

Kuveyt ve ABD arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, yaptığı televizyon konuşmasında, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

"Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullanan Kuveytli Bakan, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki tüm meseleleri çözüme kavuşturma konusunda uzlaşıldığını aktardı.

Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırların açılması için anlaşmaya varıldı

4 ÜLKE 2017'DE KATAR'A AMBARGO UYGULAMIŞTI

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Haziran 2017'de Katar'ı "teröre destek vermekle ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen politikalar gütmekle" suçlamıştı.

Bu dört ülke Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuş ve bunun reddedilmesinin ardından hem ambargo uygulamaya başlamış hem de diplomatik ilişkileri kesmişti.

Sunulan talepler arasında Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, medya kuruluşu El Cezire'nin yayınını durdurması, İran'la ilişkilerin zayıflatılması ve Yemen'deki isyancı Husilere desteğin sonlandırılması da bulunuyordu.

Haber Yorumları (3)
AKSARAYLI: suudi amerika sonunda izin verdi
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SİVASLI: hah şöyle arabistan hizaya gell. uygun adım marş. . yedirmezler sana katarı yemeni arkasında kocaaa TÜRKİYE CUMHURİYETİ Devleti var. kim olduğunu nerde durduğunu iyi bil. . . vallahi başkanım helal olsun sana bir daha dik durdun, ve dediğin oldu hem de bu kadar muhalefete rağmen içimizde ki düşmanları yine çoküzdün. . sıra ak deniz ve libya da . gelecek türklerin olacak
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TÜYSÜZ BEY: EEE NOLCEK ŞİMDİ NAPCEZ ŞİMDİ:))
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