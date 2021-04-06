Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek
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Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Koronavirüs salgını tüm dünyayı derinden etkilerken Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, salgın nedeniyle aldığı kararlara bir yenisini ekledi. Buna göre, Ramazan'dan itibaren sadece korona aşısının iki dozunu yaptıran, aşının ilk dozunu olup üstünden 14 gün geçen ve koronaya yakalanıp iyileşen kişiler ziyarette bulunabilecek.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hacdan farklı olarak yılın her zamanı gerçekleştirilebilecek umre ziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sadece Kovid-19 aşısı yaptırmış veya koronavirüse yakalanıp iyileşmiş Müslümanların umre ziyareti için kabul edileceği bildirildi.

3 KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLECEK

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre umre için kabul edilecek kişiler üç kategoride değerlendirildi:

  1. Aşının iki dozunu da yaptırmış kişiler
  2. Aşının ilk dozunu yaptırması üzerinden en az 14 gün geçmiş kişiler
  3. Koronavirüse yakalanıp iyileşmiş kişiler

Yeni açıklanan karara göre sadece belirtilen kriterlere uyan kişiler ve Mekke'ye kabul edilecek ve ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Öte yandan sayılan koşullar Medine'de bulunan Hz. Muhammed Camisi'ne yapılacak ziyaretleri de kapsıyor.

HAC İÇİN AŞI YAPTIRMAK ŞART

Suudi Arabistan, mart ayı başında bu yıl hac farizası için koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurmuştu. Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla ülke genelinde şu ana kadar 5 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki aşılama sürecinde gelinen son noktaya ilişkin bilgi verildi. Ülke genelindeki 587 merkezde aşılamanın sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar 5 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları (2)
SERDAR AKDENİZ: orası suudi toprağı değil islam toprağıdır. bu suudların elinden almak lazım orayı... islam birliği adı altında adil çıkarsız yönetilmesi lazım...
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VATANDAŞ : Ne kadar büyük sıkıntı, ne büyük dert ne yapacağız şimdi vah vah :D
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:32:06. #1.15#
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