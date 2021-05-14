Suudi Arabistan'dan Hatay'a getirilen beşiz bebeklere mama ve bez yardımı geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılının Temmuz ayında korona virüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan Hatay'a getirdiği, beşiz bebeklere mama ve bez yardımında bulunuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılının Temmuz ayında korona virüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan Hatay'a getirdiği, beşiz bebeklere mama ve bez yardımında bulunuldu.

Türkiye'ye getirilen Huyluoğlu ailesine eski Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un devreye girmesi ile yardım geldi. Bebek bezi ve mama ihtiyaçları karşılanan aile, devlet yardımı da almaya başladığını söyledi.

Beşizlerin babası Hüseyin Huyluoğlu bu yardımlardan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bayram, çok sağ olsunlar, onların yardımıyla bu çocukları bir yaşına getirdik. Bizim buraya gelme durumumuzu herkes biliyor, son olarak da bez ve mama yardımı oldu çok teşekkür ediyoruz. Sürecin en başından beri yanımızda oldular, minnettarız" dedi.

Beşizlerin annesi Merve Huyluoğlu ise, "Herkese Allah razı olsun, yardım ettiler. Şu an mama ve bez yardımı oluyor. Ama halkımızdan da Allah razı olsun ufaktan da olsa yardım geliyor. Bakan hanımdan da Allah razı olsun. Bu arada herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Cumhurbaşkanımızın, Bakan hanımın, bütün bakanların ve bize yardım eten bütün vatandaşların, ailemin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı