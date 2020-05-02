Suudi Arabistan'dan getirilen 170 kişi, Balıkesir'de yurda yerleştirildi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'da bulunan 170 Türk vatandaşı, Balıkesir'e getirildi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan 'da bulunan 170 Türk vatandaşı, Balıkesir 'e getirildi. 170 vatandaş, 14 günlük karantina için Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan'da bulunan 170 Türk vatandaşı, bugün uçakla, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden Edremit Koca Seyit Havalimanı'na getirildi. Saat 14.00'da inen uçaktan sosyal mesafe kurallarına uyularak, tek sıra halinde indirilen vatandaşlar, polis ve jandarma eşliğinde 7 otobüs ile Balıkesir'e götürüldü. 170 kişi, 14 günlük karantina için KYK Hasan Basri Çantay Yurdu'na yerleştirildi.

- Edremitbalıkesir

Kaynak: DHA