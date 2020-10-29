Suudi Arabistan'daki Fransız konsolosluğunda bir koruma bıçaklandı

Suudi Arabistan'daki Fransız konsolosluğunda bir korumanın 'kesici bir aletle' bıçaklandığı bildirildi.

Suudi Arabistan 'daki Fransız konsolosluğunda bir korumanın 'kesici bir aletle' bıçaklandığı bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Fransız konsolosluğunda bir koruma 'kesici bir aletle' bıçaklandı. Saldırganın, korumayı bıçaklayıp yaraladıktan sonra gözaltına alındığı ifade edildi. Yaralı korumanın ise tedavisinin yapılmak üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı