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Suudi Arabistan'da Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu toplantısı düzenlendi

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan'da Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu toplantısı düzenlendi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu toplantısı "Diyalog ve İşbirliği Beklentileri" temasıyla başladı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Rusya- İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu toplantısı "Diyalog ve İşbirliği Beklentileri" temasıyla başladı.

El-Ekhbariyye kanalına göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz adına konuşan Emir Halid el-Faysal, toplantının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emir Faysal, Müslüman dünyası ile Rusya Federasyonu arasındaki bu stratejik toplantının, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın desteklenmesi, din ve medeniyetler arasındaki diyaloğun arttırılması, aşırıcılık ve terörle mücadelede ortak iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda taşıdığı öneme dikkati çekti.

Emir Faysal, İslam'ın hoşgörülü ve itidalli bir din olduğunu, Suudi Arabistan'ın da ılımlılık ve ortak yaşam ilkelerini benimsediğini ifade etti.

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Rusya'nın İslam ülkeleriyle dostane ilişkiler geliştirmeye büyük önem verdiğini söyledi.

Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu, 2006 yılında Rusya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı'na gözlemci devlet olarak dahil olmasından sonra kuruldu.

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AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri

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