Suudi Arabistan'da Prens Mutaib bin Abdulaziz Al Saud hayatını kaybetti
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Prens Mutaib bin Abdulaziz Al Saud'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Cenaze töreninin yarın Mekke'de yapılacağı ifade edildi.
02.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:04
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nden Prens Mutaib bin Abdulaziz Al Saud'un hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ajansta yer alan bilgilere göre, cenaze töreninin yarın yapılacağı kaydedildi. Ülkede çeşitli görevlerde bulunan Prens Al Saud, şu anki Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'un üvey kardeşidir.