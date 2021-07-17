Suudi Arabistan'da kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü
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Suudi Arabistan'da kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- Suudi Arabistan'da kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli kum fırtınası gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi.

- Suudi Arabistan'da kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü

RİYAD - Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli kum fırtınası gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı kum fırtınası vurdu. Kum fırtınası, Riyad'ta gökyüzünü turuncuya çevirirken, görüş mesafesini azalması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Yerel kaynaklar, fırtınanın Riyad'da bu öğleden sonra yağan şiddetli yağmurun ardından geldiğini aktardı. Suudi Ulusal Meteoroloji Merkezi ise bugün yayınladığı hava raporunda, Riyad, Necran ve Doğu Eyaleti'nin güney kesimlerinde rüzgar ve dolu sağanakları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğini açıkladı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Suudi Arabistan'da kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü
Suudi Arabistan'da kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü
Suudi Arabistan'da kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü
Suudi Arabistan'da kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

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Suudi Arabistan'da kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü - Haberler
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