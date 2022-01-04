Suudi Arabistan'da etkili olan kar yağışı halkı sevince boğdu! Şarkılar eşliğinde dans ettikleri video gündem oldu
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Suudi Arabistan'da etkili olan kar yağışı sokakları adeta beyaza boyadı. Halk sokaklarda karın keyfini çıkarırken, yaklaşık 10 kişilik bir grubun yoğun kar yağışı altında seslendirdiği geleneksel şarkı eşliğindeki dans videosu sosyal medyada gündem oldu.
Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, sokakları beyaza boyadı. Halk, 2022 yılının ilk karını kutlarken, geleneksel dans gösterileri yapıldı.
ACİL DURUM PLANI HAZIRLANDI
Hükümet yetkilileri, kar yağışı nedeniyle yollardaki denetimi arttırdı ve bölge valisi talimatıyla acil durum planı hazırlandı. Afet ve kriz yönetim merkezi ise, sert hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu.
DANS GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Sosyal medyaya düşen ve yaklaşık 10 kişilik bir grubun yoğun kar yağışı altında geleneksel bir şarkı seslendirerek dans ettikleri video ise büyük ses getirdi.
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