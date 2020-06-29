Suudi Arabistan'da çekirge istilası
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Suudi Arabistan'da çekirge istilası

Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde yaşanılan çekirge istilası paniğe neden oldu.

Suudi Arabistan'da çekirge istilası
29.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:37

Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde yaşanılan çekirge istilası paniğe neden oldu.

Asir bölgesinde bulunan Abha kentinde çekirge istilası paniğe neden oldu. Uzmanlar, yetkililere sürünün daha fazla yayılmadan hızlıca kontrol altına alınması gerektiği çağrısında bulunurken, çekirge sürüsünün çöl bölgesinden yeşil alanlara doğru yayılmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Bölgede yağışların artması ile çekirge istilasının da artması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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