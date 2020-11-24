Suudi Arabistan: Cidde'deki petrol deposu yangınının sebebi roketli terör saldırısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan: Cidde'deki petrol deposu yangınının sebebi roketli terör saldırısı

24.11.2020 01:11 | Son Güncelleme: 24.11.2020 01:14
Suudi Arabistan: Cidde'deki petrol deposu yangınının sebebi roketli terör saldırısı

Suudi Arabistan yönetiminden bir yetkili, Cidde kentinin kuzeyindeki yakıt deposuna yapılan saldırının roketli terör saldırısı olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan yönetiminden bir yetkili, Cidde kentinin kuzeyindeki yakıt deposuna yapılan saldırının roketli terör saldırısı olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da adının açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisi, pazartesi sabaha karşı yerel saatle 03.50'de Cidde'nin kuzeyindeki petrol dağıtım istasyonunda yakıt deposunda yangın çıktığı belirtildi.

Olayın roketli bir terör saldırısından kaynaklandığı bilgisini paylaşan yetkili, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını kaydetti.

Yetkili, bu şekilde hayati önemdeki kurumlara yönelik terör saldırılarının dünya ekonomisi ve enerji tedariki ile istikrarını hedef aldığını vurguladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni kullanıma soktukları Kudüs 2 füzesiyle Cidde'deki Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

İlgili Haberler

Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine füzeli saldırı
Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine füzeli saldırı
Irak ile Suudi Arabistan arasındaki sınır kapısı 29 yıl aradan sonra açılıyor
Irak ile Suudi Arabistan arasındaki sınır kapısı 29 yıl aradan sonra açılıyor
Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi sona erdi
Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Cem Yılmaz Demet Akbağ Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Lance Stroll Lewis Hamilton Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Libya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan: Cidde'deki petrol deposu yangınının sebebi roketli terör saldırısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 01:16:54. #1.15#
title