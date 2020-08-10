Sütlü tatlı tarifleri | Güllaç tarifi, tavuk göğsü tarifi, çikolatalı muhallebi tarifi
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Sütlü tatlı tarifleri | Güllaç tarifi, tavuk göğsü tarifi, çikolatalı muhallebi tarifi

Güllaç malzemeleri, tavuk göğsü malzemeleri, çikolatalı muhallebi malzemeleri nelerdir? Güllaç yapımı, tavuk göğsü yapımı, çikolatalı muhallebi yapımı nasıl olur?

Sütlü tatlı tarifleri | Güllaç tarifi, tavuk göğsü tarifi, çikolatalı muhallebi tarifi
10.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:16

GÜLLAÇ TARİFİ

Ramazan ayında sıkça yapılsa da, yılın her dönemi en hafif ve lezzetli tatlıların arasında olan Güllacın yapımı çok basittir.

Güllaç malzemeleri

1 paket güllaç (250 gr)

Yarım kg toz şeker

1,5 litre süt

İsteğe bağlı ceviz, fındık, fıstık, nar

GÜLLAÇ YAPIMI

Sütü ve şekeri tencere karıştırarak kaynatalım.

Güllaçların genişliğinde olacak bir tepsi hazırlayalım ve tepsiye paketten bir güllaç yaprağı koyalım.

Kepçe ile kaynar sütten üstüne ıslanana kadar ekleyelim.

Bu işlemi diğerlerine de uygulayalım.

Güllaç yapraklarının yarısına gelince içerisine ceviz, fıstık, fındık gibi istediğimiz malzemelerden birini koyalım. (İçerisine muz da çok yakışıyor ve karardığı belli olmuyor.)

Kalan sütü de ekledikten sonra üzerini nar veya meyvelerle süsleyelim.

Dolaba koyalım, soğuduktan sonra ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Sütlü tatlı tarifleri | Güllaç tarifi, tavuk göğsü tarifi, çikolatalı muhallebi tarifi

TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

Tavuk göğsü malzemeleri

1 su bardağı un

1 litre süt

1,5 su bardağı toz şeker

125 gr tuzsuz tereyağı veya margarin

2 diş damla sakızı

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı nişasta

TAVUK GÖĞSÜ YAPIMI

Tavuk göğsü tatlısı pratik yapımıyla çok tercih ediliyor. Hafif bir tatlı olan tavuk göğsü tatlısının kalorisi de az ve lezzetli.

Tereyağını bir tencede eritelim.

Unu ve nişastayı ekleyip, kavuralım.

Kalan malzemeyi ve sütü ekleyip karıştıralım.

Damla sakızlarını ekleyelim (Ezerek eklersek daha iyi dağılır.)

Kaynadıktan sonra ocaktan alıp, ilk sıcağı gittikten mikserden geçirelim. Ne kadar çok mikserden geçirirsek kıvamı o kadar iyi tutar.

Geniş bir tepsiye veya borcama aldıktan sonra 3- 4 saat dolapta bekletelim ve keserek servis edelim.

Sütlü tatlı tarifleri | Güllaç tarifi, tavuk göğsü tarifi, çikolatalı muhallebi tarifi

ÇİKOLATALI MUHALLEBİ TARİFİ

Çikolatalı, muzlu muhallebi yapmak hem kolay hem de pratiktir. Kısa sürede hazırlayabilir ve sunabilirsiniz.

Çikolatalı muhallebi malzemeleri

1 litre süt

2 adet muz

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

Ceviz, fındık, hindistan cevizi

1 adet hazır çikolatalı sos

1 adet vanilya

ÇİKOLATALI MUHALLEBİ YAPIMI

Süt, un, şeker ve vanilyayı önce ocağa alalım ve kıvamı gelene kadar karıştıralım.

Karışımı ocaktan aldıktan sonra, muzları ekleyelim ve robottan geçirelim.

Başka bir tencerede çikolata sosunu hazırlayalım.

Kaselere birer kepçe çikolata sosunu dağıtalım.

Üzerlerine 1 kepçe muzlu muhallebi ekleyelim.

Dilerseniz muhallebinin üzerine bir kat daha çikolata sos ekleyebilirsiniz.

Üzerini fındık, ceviz veya hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz.

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