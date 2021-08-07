Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün
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Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün

Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - Haberler | Güncel

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, pazartesi günü çıkan orman yangını bölgesinde, 6'ncı günde söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, pazartesi günü çıkan orman yangını bölgesinde, 6'ncı günde söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, bölgede 2 noktada yangının devam ettiğini söyledi. Yazılı Kanyon ve güneyinde bulunan Yıldız Mahallesi bölgesinde süren yangının sarp ve dik yamaçlarda halen sürdüğünü, havadan 3 helikopter ile müdahale edildiğini belirten Cevahirci, "Sütçüler Çandır bölgesinde çıkan ve 6 gündür devam eden yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık ancak rüzgarın etkisi ve coğrafik koşullar nedeniyle bazı bölgelerde alevlerin yükseldiğini söylemek mümkün. Bugün Yazılı Kanyon ve Yıldız Mahallesi'nin tepe noktalarında 2 ayrı yerde yangın sürüyor. Şu anda 3 helikopter ile havadan müdahale devam ediyor. Saat 16.00'dan sonra Ukrayna'dan gelen gece görüşlü 3 helikopter ile çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi. Bölgede orman yangının başladığı günden itibaren söndürme çalışmalarına; itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü personeli, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda gönüllü katıldı. Askeri birliklerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları, arazinin dik olması nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Ekipler, alevlerin Kızıllı köyünü aşarak, Serik bölgesine ulaşmaması için mücadele ederken, iş makineleriyle de alevlerin önüne set çekilmeye çalışılıyor.


Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün
Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün
Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Isparta) Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Isparta) Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma...
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu.'
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu."
Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
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