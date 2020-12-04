Süt üreticilerine süt sağım makineleri dağıtıldı

Mardin'de, Hijyenik Sütler-Yorulmayan Bedenler Projesi kapsamında büyükbaş sığır cinsi hayvanlar için süt üreticilerine süt sağım makineleri dağıtım töreni düzenlendi.

Artuklu Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törene Vali Mahmut Demirtaş, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve projenin paydaşları ve süt üreticileri katıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından Mardin'de sağlıklı süt ve süt ürünleri piyasaya sürülmesi amacıyla yüzde 90 hibe katkılı il genelinde 150 adet süt sağım makinesi dağıtıldı.

Törende tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çeken Vali Demirtaş, "Tarım ve hayvancılık bölgemizde çok önemli faktörlerdir. Hem tarımı hem de hayvancılığı büyük ölçüde önemsiyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz