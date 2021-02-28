Süt tankerinin çarptıktan sonra kaçtığı kadın öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süt tankerinin çarptıktan sonra kaçtığı kadın öldü

28.02.2021 23:09 | Son Güncelleme: 28.02.2021 23:13
Süt tankerinin çarptıktan sonra kaçtığı kadın öldü

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde eşiyle birlikte çocuğunun evini ziyarete giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Açıl (64), süt tankerinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde eşiyle birlikte çocuğunun evini ziyarete giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Açıl (64), süt tankerinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan tanker sürücüsü ise Bucak ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerine Ağlasun ilçesine bağlı Kibrit köyü yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Bucak istikametine giden İ.Ç. yönetimindeki 32 SN 756 plakalı süt tankeri, yolda eşi Süleyman Açıl ile yürürken, yolun karşısına geçmek isteyen Gülsüm Açıl'a çarptı. Gülsüm Açıl yola savrulurken, tanker sürücüsü ise durmayıp, olay yerinden uzaklaştı. Süleyman Açıl'ın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gülsüm Açıl'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Gülsüm Açıl'ın cansız bedeni Burdur'dan gelen cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Burdur Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.ÇOCUKLARINI ZİYARETE GİDİYORLARDIGülsüm ve Süleyman Açıl çiftinin çocuklarının evine gitmek için dışarı çıktıkları belirtildi. Süleyman Açıl'ın karşıya geçtiği, ayaklarından rahatsız olduğu için koltuk değnekleriyle yürüyen Gülsüm Açıl'ın ise eşinin yardım isteğini geri çevirdiği öğrenildi.BUCAK'TA YAKALANDI

Öte yandan olay yerine gelen ekipler kaçan sürücünün yakalanması için çevre il ve ilçelere de bilgi verdi yapılan çalışmanın ardından takibe alınan süt tankere, Bucak ilçesinde durdurularak, şoför gözaltına alındı.


Süt tankerinin çarptıktan sonra kaçtığı kadın öldü
Süt tankerinin çarptıktan sonra kaçtığı kadın öldü
Süt tankerinin çarptıktan sonra kaçtığı kadın öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sadun KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Özlem Zengin Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Caner Erkin Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süt tankerinin çarptıktan sonra kaçtığı kadın öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 23:20:47. #1.15#
title