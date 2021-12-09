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SÜT TANKERİ KANALA DEVRİLDİ

SÜT TANKERİ KANALA DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt tankeri kanala devrildi.

ISPARTA (DHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt tankeri kanala devrildi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Eğirdir Gölü'nü Kovada Gölü'ne bağlayan Isparta, Konya yolundaki köprüde İsmet Çakıcı kullandığı 42 AAC 191 plakalı süt tankerinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp, demir korkulukları kıran tanker kanala devrildi. Sürücü İsmet Çakıcı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbiren hastaneye götürüldü. Tankerdeki süt de kanala döküldü.

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